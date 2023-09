A soli tre mesi dalla nascita del figlio Roman, Al Pacino e Noor Alfallah si sarebbero separati definitivamente.

Al Pacino e Noor Alfallah si sono detti addio e, secondo il tabloid The Blast, lei si starebbe muovendo per aver la custodia esclusiva del piccolo Roman, il bambino che lei e il divo di Hollywood hanno avuto appena tre mesi fa. La donna avrebbe presentato già i documenti al tribunale di Los Angeles, e sembra che lei sia disposta a consentire all’attore delle visite organizzate con il figlio e che abbia dato l’ok per prendere insieme a lui le decisioni importanti sulla sua educazione.

Al momento non è chiaro perché i due abbiano deciso di separarsi e la loro relazione era iniziata appena un anno fa.

Al Pacino e Noor Alfallah: l’addio

Al Pacino si sarebbe separato dalla giovanissima fidanzata Noor Alfallah, con cui nel 2022 aveva annunciato di aspettare il suo quarto figlio.

Il magazine Tmz ha fatto sapere che l’attore, una volta messo al corrente della gravidanza, avrebbe in seguito richiesto il test di paternità in quanto la sua relazione con Noor era iniziata da poco e lui avrebbe creduto inoltre di non poter avere figli.

Lo scorso giugno è stata poi diffusa la notizia della nascita del piccolo Roman, ma la coppia si è chiusa nel massimo riserbo fino all’epilogo che ha fatto il giro dei social in queste ore. Sulla vicenda emergeranno ulteriori dettagli? In tanti sui social sono impazienti di saperne di più.