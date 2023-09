Attraverso i social Federico Fashion Style ha annunciato l’uscita del suo nuovo profumo e, in rete, non è mancata l’ironia dei fan.

Dopo aver vissuto un periodo particolarmente complesso per quanto riguarda la sua vita privata (si è infatti definitivamente separato dalla madre di sua figlia Sophie Maelle) Federico Fashion Style ha deciso di buttarsi a capofitto nel lavoro e, nelle ultime ore, ha annunciato via social il lancio del suo nuovo profumo, il cui nome ha finito per scatenare l’ironia della rete.

Il nome della fragranza infatti è “Sqvirt – profumo d’orgasm*” e sui social c’è già chi ha condiviso le stories dedicate al nuovo lancio dell’hair stylist scrivendo: “Sto volando!”, oppure: “Ma che c****, non ci credo!”.

Federico Lauri Fashion Style

Federico Fashion Style: il nuovo profumo

Federico Fashion Style gestisce alcuni famosi saloni di bellezza e inoltre ha una sua linea di prodotti cosmetici e di profumi. Nelle ultime ore l’hair stylist dei vip ha promosso via social il lancio della sua nuova fragranza, ma il nome non ha mancato di generare ironia e battutine in rete. Il famoso volto tv replicherà alle battute in circolazione? Al momento sulla questione non è dato sapere di più.

Le parole in difesa di Gessica Notaro

Sempre attraverso le sue stories Federico Fashion Style ha voluto prendere le difese di Gessica Notaro, la modella sfregiata dall’ex fidanzato che alcuni giorni fa è stata ospite del suo famoso salone di bellezza, e che sui social è stata bersagliata di critiche dai leoni da tastiera per via del suo aspetto.

“Una cattiveria repressa dentro di voi (…) Come vi viene in mente di scrivere commenti così cattivi a una donna che ha subito penso la peggior cosa da parte di un uomo?”, ha tuonato Federico Lauri, che ha fatto sapere anche che si occuperà delle acconciature della Notaro nel giorno delle sue nozze.