Kourtney Kardashian ha subito un intervento d’urgenza per salvare il bambino, primo figlio atteso insieme al marito Travis Barker.

Ore di puro terrore per Kourtney Kardashian: il marito Travis Barker è stato costretto a interrompere il suo tour e a rientrare in fretta e furia negli Stati Uniti perché lei, a causa di un grave problema di salute, è stata ricoverata d’urgenza in chirurgia fetale. I due sono infatti in attesa del primo figlio, di cui hanno annunciato l’arrivo lo scorso marzo. L’intervento fortunatamente si sarebbe concluso per il meglio, e la stessa Kourtney ha annunciato via social:

“Sarò sempre grata ai miei incredibili dottori per aver salvato la vita del nostro bambino. Sono eternamente grata a mio marito che si è precipitato al mio fianco dal tour per essere con me in ospedale e prendersi cura di me dopo, la mia roccia. E a mia madre, grazie per avermi tenuto la mano in questo momento”.

Kourtney Kardashian incinta in ospedale: cos’è successo

Attraverso i social Kourtney Kardashian ha svelato ai fan di aver vissuto un grave spavento e di esser stata operata d’urgenza in chirurgia fetale per un problema relativo alla sua gravidanza. “Uscire dall’ospedale con il mio bambino nella pancia e al sicuro è stata la benedizione più vera”, ha scritto la sorella di Kim Kardashian, che è già madre di tre figli.

Sui social in tanti le hanno espresso la loro solidarietà e il loro calore, e il marito Travis Barker è tornato appositamente dalla Scozia per poter stare accanto alla moglie in questo momento così difficile.