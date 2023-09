Stando ai rumors in circolazione sarebbe scoppiato un tafferuglio a Pomeriggio Cinque e Myrta Merlino sarebbe andata su tutte le furie.

Un altro scoop ha travolto in queste ore la nuova conduttrice di Pomeriggio Cinque, Myrta Merlino, che appena qualche giorno fa ha fatto il suo esordio in quello che è stato lo storico salotto tv condotto da Barbara D’Urso.

Stando a quanto svelato da Ivan Rota de Il Giornale d’Italia, il volto tv sarebbe andato su tutte le furie dopo aver appreso la notizia del licenziamento del regista Ermanno Corbella e “avrebbe tirato del caffè addosso a un autore e un asciugamano contro una parrucchiera”. Al momento sulla questione non vi sono conferme e in tanti, sui social, sono impazienti di saperne di più.

Myrta Merlino

Myrta Merlino: caos nel dietro le quinte di Pomeriggio Cinque

Myrta Merlino è di nuovo protagonista di un rumor circolato nelle ultime ore in rete e secondo cui sarebbe andata su tutte le furie alla notizia del licenziamento del regista di Pomeriggio Cinque. Al momento sulla questione non vi sono conferme e in tanti si chiedono se la nuova padrona di casa del format tv interverrà in merito alla vicenda, confermandola o smentendola. Lo stesso Corbella intanto, intervistato da TvBlog, ha smentito la notizia del suo presunto licenziamento affermando:

“Non è vero che sono stato licenziato è stato deciso concordemente con Mediaset di non proseguire il rapporto di lavoro, il contratto firmato era per tutta questa stagione”. A seguire ha anche aggiunto: “Con lei ci ho parlato… non è lei la motivazione di quanto accaduto”. Myrta Merlino svelerà la sua versione dei fatti in merito alla vicenda?