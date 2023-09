Belen Rodriguez ha trascorso l’ultimo weekend sulle Dolomiti con Elio Lorenzoni, e nel frattempo sono emersi alcuni retroscena sulla coppia.

Dopo aver precisato che lei ed Elio Lorenzoni fossero solamente “amici di vecchia data”, Belen Rodriguez ha smesso di nascondersi e nelle ultime ore, sui social, ha condiviso una serie di scatti in cui è ritratta in compagni dell’imprenditore bresciano che, assicura Chi, le avrebbe fatto tornare il sorriso dopo il suo terzo, doloroso addio a Stefano De Martino. Sui social Belen ha condiviso alcune sensuali foto (che le sarebbero state scattate proprio da Elio) durante il suo ultimo soggiorno sulle Dolomiti, e in cui è ritratta a bordo piscina e senza reggiseno.

Belen Rodriguez senza reggiseno: il weekend con Elio

Mentre i suoi ex starebbero facendo “comunella” vedendosi con i rispettivi figli a Milano, Belen Rodriguez è finita di nuovo al centro delle cronache per via della sua presunta liaison con Elio Lorenzoni. I due finora non sono stati paparazzati nell’atto di baciarsi, ma a giudicare dalle foto condivise dalla stessa showgirl argentina la loro complicità sarebbe alle stelle, e Chi ha assicurato che sarebbero una coppia.

In montagna i due hanno dedicato una mattinata al parapendio e a seguire si sarebbero concessi il meritato relax in un resort di lusso. Belen al momento non ha rilasciato dichiarazioni sulla sua relazione con Elio e in tanti si chiedono se, viste le critiche social da lei ricevute, si deciderà a rompere il silenzio in merito alla vicenda.