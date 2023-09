Jovanotti ha voluto fare una romantica dedica a Francesca Valiani, la donna con cui è convolato a nozze e madre di sua figlia Teresa.

Jovanotti e Francesca Valiani hanno festeggiato in queste ore 15 anni di matrimonio e attraverso i social il cantante ha voluto dedicare un romantico messaggio a sua moglie, in cui ha scritto: “Love you Francesca, come ogni 6 settembre, come ogni giorno forever”. Il post è completato con una foto del giorno delle nozze dei due, che hanno pronunciato il “sì” a Cortona con una cerimonia intima in compagnia dei loro amici di sempre.

Jovanotti: l’anniversario di matrimonio

Nonostante un momento di crisi vissuto in passato, Jovanotti e la sua Francesca Valiani oggi sono più felici e uniti che mai e il cantante, attraverso i social, ha voluto fare una splendida dedica alla sua dolce metà in occasione del loro 15esimo anniversario di nozze. Lorenzo Cherubini e Francesca Valiani sono legati da 1994 e nel 1998 hanno avuto la loro unica figlia, Teresa. A Vanity Fair la moglie di Jovanotti ha confessato che lei e il marito si sarebbero conosciuti quando lei aveva solamente 14 anni e ha svelato che esso sarebbe cresciuto con il tempo:

“Avevo 14 anni, lui metteva i dischi in una discoteca di Cortona. Mi venne a portare un biglietto per una serata in quel locale. I miei naturalmente non mi fecero andare, ma io quel biglietto lo conservai, senza nessun motivo, per anni dentro il portafoglio”, ha detto.