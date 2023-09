Rispondendo ai fan sui social, Beatrice Valli ha raccontato cosa l’abbia spinta ad andare da uno psicologo e quale è stato il suo percorso.

Non solo domande sulla famiglia e sul marito Marco Fantini. Su Instagram, ina una box di domande dei fan, Beatrice Valli ha avuto modo di rispondere ad alcuni quesiti molto personali. Uno di questi relativo al “campanello d’allarme”, come lo ha chiamato l’utente curioso, che ha spinto l’influencer a rivolgersi ad uno psicologo per iniziare un percorso.

Beatrice Valli e la scelta di andare dallo psicologo

Rispondendo alla domanda di una seguace che le chiedeva quale fosse stato il “campanello d’allarme” che le aveva fatto intraprendere un percorso con lo psicologo, la Valli ha risposto con la sua solita sincerità e serità quando si tratta di determinati argomenti.

“Il non riuscire a capire che tutto quello che facevo e avevo non era mai abbastanza, che potevo gestire meglio le mie emozioni e potevo esternare la mia stanchezza che spesso camuffavo facendo finta che potessi farcela sempre e solo da sola, non era cosi!”, ha spiegato. “A quel punto mi sono detta: ‘o mi faccio aiutare o dovrò convivere a vita con tutto questo caos che ho creato io ma posso risolvere facendomi aiutare!’ Cosi è stato forza e coraggio! Chiedere aiuto non deve essere un problema!”.

Un messaggio importante che potrà aiutare tante altre persone dato che la donna è seguitissima e molto apprezzata dal pubblico social.

Tra gli altri argomenti, anche qualcosa di più leggero come alcune liti, evidentemente costruttive, avute coò marito Fantini: “Direi che i primi mesi ci siamo messi a dura prova, con il passare del tempo abbiamo capito che il dialogo e il pensiero è molto utile se condiviso! Per cui ti devo dire che litighiamo davvero poco se non per la gestione figli, cose normalissime”, ha ammesso la donna.

