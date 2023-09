Fa parlare di sé Antonio Zequila per una curiosa gaffe. Arrivato a Venezia, il noto volto tv ha condiviso un video diventato già virale…

C’è anche Antonio Zequila a Venezia per la Mostra del Cinema. Il noto volto televisivo, protagonista negli ultimi anni di diversi programmi, ed in particolare alcuni reality, dovrebbe sfilare sul red carpet nelle prossime ore. Intanto, però, sui social ha voluto far sapere a tutti di essere giunto in Laguna. Unica pecca, nel filmato condiviso su Instagram ha fatto una gigantesca gaffe (forse voluta).

Antonio Zequila a Venezia: il video e la gaffe

Per tanti utenti del web, quella di Zequila è una vera e propria figuraccia anche se, considerando il personaggio, potrebbe essere stata “voluta”. Il volto tv si è mostrato su una imbarcazione che sta girando tra i canali di Venezia. L’attore, nelle immagini, saluta i fan presenti ai lati rispetto a dove lui sta passando. Peccato che, dando uno sguardo più attento, in realtà non sia presente davvero nessuno!

Da qui una serie di commenti social che non lasciano scampo ad interpretazioni: “Che disagio”, scrive qualcuno. “Una figuraccia epica”, “Ma chi saluta se non c’è anima viva?”, “Ma con quale coraggio ha pubblicato questo filmato?”, “Cosa ci fa a Venezia?”.

Al netto del pensiero generale del mondo social, va detto che considerando il sorriso di Zequila nel filmato, nella sua mente questo video potrebbe essere anche un modo autoironico di annunciare il suo approdo a Venezia.

Ad ogni modo solo il diretto interessato può sapere la verità. Vedremo se ci saranno spiegazioni in questi minuti o se l’uomo lascerà a tutti il dubbio sul significato del suo contenuto. Magari, qualche persona, anche se non si vede, c’era davvero…

Di seguito anche il post Instagram del noto volto tv che si è limitato a commentare “Venezia… yes”: