Un legame molto importante quello tra Antonella Clerici e il compianto Fabrizio Frizzi. La conduttrice non regge l’emozione dei ricordi.

Lacrime in diretta al Tg1 per Antonella Clerici. La nota conduttrice è stata ospite dell’edizione odierna della mattina del telegiornale in occasione del lancio della nuova stagione televisiva e nello specifico del suo programma ‘È sempre Mezzogiorno’. Per l’occasione sono passate in onda alcune immagini della carriera della donna tra cui dei momenti con Fabrizio Frizzi, compianto collega a cui lei era molto legata. L’emozione, in questo caso, ha giocato un brutto scherzo alla presentatrice che non ha retto mostrandosi vistosamente provata.

Antonella Clerici in lacrime ricordando Fabrizio Frizzi

Antonella Clerici Fabrizio Frizzi

Parlando della ripresa del suo programma, la Clerici non ha voluto dare grosse anticipazioni: “Lunedì si riparte. Sono molto felice perché per me è un appuntamento quotidiano con le persone. Mi piace tenere compagnia, cucinare, chiacchierare. Parlo di tutto, di vita, di quotidianità”, ha detto con grande entusiasmo la donna.

Come detto, però, nel corso dell’intervista al Tg1, sono stati diversi i temi trattati. In occasione del passaggio di alcune immagini sulla sua carriera, ecco anche quelle che hanno visto protagonista il compianto Fabrizio Frizzi. Proprio in quel momento, la conduttrice non ha retto e praticamente in lacrime ha detto: “Queste immagini per me sono sempre faticose perché lì c’era la speranza”.

Il legame tra i due colleghi era molto forte tanto che la stessa donna aveva detto in passato a Domenica In: “La morte di Fabrizio Frizzi mi ha cambiata. Tu pensi che questo lavoro ti renda un po’ immune da tante cose e anche quello che è successo a Fabrizio Frizzi mi ha fatto capire che la vita è breve e certi treni non possono essere persi”.

Di seguito, invece, un post Instagram della conduttrice relativo a questa estate: