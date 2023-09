Viva la libertà: Antonella Mosetti non ci sta e replica, evidentemente, a qualche critica social, forse, ricevuta di recente.

Ogni donna deve sentirsi libera di fare ciò che vuole. Questo, in sintesi, il pensiero di Antonella Mosetti che sui social ha deciso di parlare e di rispondere, probabilmente, a qualche critica di troppo ricevuta di recente. Il pensiero della donna è una sorta di “inno” alla libertà senza essere, per forza, giudicati.

Antonella Mosetti, “inno” alla libertà delle donne

“Vorrei capire una cosa. Difficilmente parlo perché per me i social servono per far vedere immagini, divertimenti e ca**ate. Già la vita è bella tosta. Ma oggi ci tenevo…”, con queste parole la Mosetti è uscita allo scoperto su TikTok e successivamente anche su Instagram.

“Una domanda: ma se una donna è semplice, trasparente: vuole ballare, balla; vuole stare in costume, sta in costume; vuole far vedere un seno o avere un atteggiamento provocante e lo fa e ha la libertà di farlo, perché deve essere definita per forza una ‘poco di buono’ per non dire di peggio?”, si è chiesta rivolgendosi agli utenti social la showgirl.

“Io sono estremamente libera. Quando vedo ragazze o donne disinibite, o che scelgono di fare del proprio corpo quello che vogliono, supportate da una grande intelligenza, lo trovo un binomio perfetto. Se una si spoglia e si diverte non vuol dire che faccia cose losche nella vita. Penso sia un concetto chiaro”.

Alla base di tutto, secondo la donna, c’è la necessità di vivere la propria vita con serenità altrimenti, appunto, non si affronta nel modo giusto tutto ciò che accade ogni giorno.

“Sembra chiaro che questo sia un mondo totalmente ingiusto. Una volta che lo sai e te ne rendi conto, ma chi se ne frega! Fate divertire i pagliacci al circo, fate fare situazioni strane a chi vive dello spicciolo. Chi ha un’anima elevata, chi sente e vede cose diverse, questa piccola serenità è la base per vivere bene. Penso che senza questo voi non andate da alcuna parte. Quindi potete stare sui social, potete essere super famosi, super vip, super fidanzate di, ma se di vostro non avete niente…gatto in tangenziale”, ha aggiunto.

Infine, con la sua solita ironia e un pizzico di malizia, la Mosetti ha detto con riferimento alle donne che spesso criticano ogni cosa: “Tutte queste sante, grandi donne, eroine della famiglia, una domanda allora: ma gli uomini con chi ca**o tradiscono? Spiegatemelo, perché tutte brave e tutte sante… Che bello il ‘popolino’, meno male che esistete, così ogni tanto mi sfogo e mi sento meglio e mi diverto. Grazie”, ha poi concluso.

