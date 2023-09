Va controcorrente Andrea Delogu che sui social ha chiarito alcune situazioni recenti relative ai filtri usati sulle sue foto.

In occasione della presentazione del cortometraggio “A voce nuda”, Andrea Delogu ha avuto modo di parlare di diversi argomenti. La donna, presente sul red carpet della Mostra del Cinema di Venezia, ha avuto grande successo venendo immortalata dai fotografi in diverse pose. Proprio tali fotografie hanno però portato ad una sorta di sfogo da parte della diretta interessata. Il motivo? I filtri.

Andrea Delogu e l’uso dei filtri alle sue foto

Andrea Delogu

Immortalata, come detto, in occasione del suo passaggio sul red carpet a Venezia, la Delogu ha avuto modo di rivedersi in foto. Bellissima col suo look nero ma anche colpita dall’uso da parte di qualcuno di filtri alle sue foto.

Proprio per questo è arrivato uno sfogo a tutti gli effetti con una storia su Instagram: “Alcuni stanno postando le foto di ieri del red carpet usando dei filtri sul mio viso per “migliorarmi”. Succede altre volte, ma colgo l’occasione oggi per dire: Grazie ma No grazie. Se volessi lo userei io, se volete essere carini scegliete una foto dove son venuta bene e dove la luce era buona. Ogni volta che qualcuno mi filtra mi offende e soprattutto mi fa un dispetto perché non sono così e sarà dura esserlo dato che quella è bellezza finta”, ha detto secca la bella Andrea.

Per la conduttrice, però, anche altri temi. Questa volta, proprio in occasione del cortometraggio, la donna ha parlato di maternità: “Avere un figlio non mette in pericolo la mia identità di donna, né mette a rischio la mia carriera. Quella della maternità, per me, è più una decisione legata al tempo che viviamo e a come ci vogliamo sentire in un certo momento della vita”, le parole sull’argomento riprese da Leggo.

Di seguito anche un recente post Instagram della donna in tutta la sua bellezza: