Tra le protagoniste di questa settimana nel numero di Chi, c’è anche Loredana Lecciso. La compagna di Al Bano ha avuto modo di parlare di sé, ma ovviamente anche della relazione col noto cantante di Cellino San Marco. Non sono mancati passaggi importanti, così come una frecciatina all’ex moglie dell’artista, Romina Power.

Loredana Lecciso: l’amore con Al Bano

La Lecciso ha iniziato parlando di sé dopo essersi fatta da parte e aver lasciato il mondo della tv: “Esco poco. Preferisco di gran lunga stare a casa: accogliere gli amici, mangiare con loro, ridere, scherzare. Amo la condivisione”, ha esordito.

Poi ha aggiunto: “A volte mi piaccio, altre volte non le nascondo che mi cambierei con chiunque. Anche a costo di rimetterci. Tutto dipende dall’umore, da sempre altalenante”

A proposito del suo rapporto con Al Bano: “Resto un po’ così quando qualcuno prova a far passare Al Bano come bigamo, quando è l’uomo più tradizionale, nell’accezione bonaria del termine, che io conosca. Detesto trovare colpe e colpevoli, ma è indubbio che in alcuni casi qualcuno si sia divertito a stravolgere la realtà. Un certo tipo di narrazione, forse, vorrebbe un altro finale, ma la verità è che noi stiamo assieme e che siamo felici, sereni, complici. È un uomo passionale, si sa. Siamo una coppia sana e felice sotto tutti i punti di vista”.

La frecciatina a Romina Power

Al netto delle parole dolci sul suo compagno, non è mancato qualche passaggio un po’ più spinoso relativo anche all’ex moglie dell’artista. In particolare ai problemi recenti in occasione del compleanno dell’uomo.

“Al Bano aveva espresso il desiderio di avere tutta la sua famiglia, allargata e non. Aveva chiesto la mia presenza, in qualità di compagna, e quella dell’ex moglie, con la quale lavora ancora oggi in giro per il mondo. Ho accettato l’invito con piacere, ma dall’altra parte sono arrivate condizioni diverse. Io non ho posto alcun limite e, quando ho capito che le cose stavano andando nella direzione sbagliata, ho fatto un passo indietro per buon senso, ma anche per l’amore e il rispetto che nutro nei confronti del papà dei miei figli. Lui sapeva perfettamente che non mi sarebbe costato nulla fare un passo indietro. Al contrario di quel che si possa pensare, non ho manie di protagonismo e così ho preferito festeggiarlo in casa, con amici, parenti e affetti vari. Abbiamo fatto persino due feste”.

