Stefano De Martino e Antonino Spinalbese, entrambi ex di Belen, a quanto pare sarebbero buoni amici e trascorrerebbero del tempo insieme.

Non esisterebbe alcuna rivalità tra Stefano De Martino e Antonino Spinalbese e i due, che di recente hanno iniziato reciprocamente a seguirsi sui social, sono stati avvistati insieme dal settimanale Chi. Il magazine di Signorini ha fatto sapere anche che Antonino avrebbe trascorso diverse ore con sua figlia, Luna Marì, proprio nella casa del ballerino in pieno centro a Milano. Con loro sarebbero stati presenti ovviamente lo stesso De Martino e il figlio Santiago, che è legatissimo alla sorella minore.

“Oltre a Belen, hanno molte cose in comune”, si legge sul settimanale di Signorini.

Antonino Spinalbese

Stefano De Martino e Antonino Spinalbese: il pomeriggio trascorso insieme

Antonino Spinalbese è stato paparazzato da Chi mentre si recava a casa di Stefano De Martino in compagnia di sua figlia, Luna Marì. Stando a quanto ha svelato il settimanale, i due sono entrambi padri single che hanno piacere a far trascorrere il tempo insieme ai loro figli (che, essendo fratelli, sono legatissimi) e per nessuno dei due avrebbe pesato una qualche forma di gelosia a causa dei loro rispettivi legami (naufragati) con Belen.

In particolare Stefano ha apprezzato il fatto che Antonino non si sia mai intromesso nella sua relazione con la showgirl argentina e, per questo, avrebbe deciso di instaurare con lui un rapporto d’amicizia. I due hanno iniziato a seguirsi sui social solo recentemente e in tanti, tra i fan, si chiedono se alla vicenda seguiranno ulteriori sviluppi.