Enrico Brignano ha pubblicato un video su Venezia ma ha finito per scatenare l’ira degli haters, a cui lui stesso ha deciso di replicare.

Enrico Brignano ha pubblicato un video in cui si è mostrato in barca, a Venezia, in compagnia della moglie Flora Canto. Nel video si sente scherzare l’attore affermando: “Stiamo per lasciare questa bellissima città in mezzo all’acqua, diciamo così”, e ancora:

“Questa bellissima città che si chiama… Come si chiama? Lugano? Ah no, Venezia. Mi stavo confondendo. Questo come si chiama? Ponte dei sospiri… Oppure Ponte dei sospesi… O di Equitalia”. Il video non sembra esser piaciuto ai cittadini veneziani, e qualcuno tra i commenti ha scritto: “Video che fa ca**re, non fa ridere”. Brignano ha deciso di replicare personalmente via social.

Enrico Brignano: il video dalla laguna di Venezia

Una vera e propria bufera si è scatenata nelle scorse ore contro Enrico Brignano, che sui social ha postato un video dall’intento ironico su Venezia. L’attore si è visto costretto a replicare contro i suoi detrattori precisando: “Si scherza, è evidente. È una bellissima città, un luogo romantico e accogliente”.

Già nei giorni scorsi Brignano era finito nell’occhio del ciclone via social per un video con cui si era scagliato contro una nota compagnia aerea a causa del volo che stava aspettando (e che era in ritardo). Sui social in tanti hanno preso di mira riempiendolo di critiche e insulti, e Brignano ha replicato personalmente via social.