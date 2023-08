Enrico Brignano si è scagliato via social contro una nota compagnia aerea italiana per un ritardo relativo al suo volo.

Enrico Brignano ha denunciato via social alcuni gravi disservizi della compagnia aerea ITA che, con l’estremo ritardo del suo volo, ha messo a repentaglio il suo viaggio a Bari (dove era in programma un suo spettacolo).

Brignano si è sfogato contro la compagnia attraverso i social e in tanti se la sono presa con lui affermando che per la tratta Roma-Bari avrebbe potuto prendere il treno o usare mezzi meno inquinanti. A uno dei suoi detrattori Brignano avrebbe risposto via social: “Smetti con la droga, ti fa dire cose senza senso”.

Enrico Brignano: lo sfogo per l’aereo in ritardo

Enrico Brignano ha rischiato di non arrivare in orario a Bari per un suo spettacolo e lui stesso si è sfogato per il ritardo del suo volo tuonando nelle sue stories:

“Pensavo che dopo il disastro Alitalia le cose fossero un po’ cambiate in meglio, per una compagnia aerea che si fregia del tricolore e invece il disastro. Come può una compagnia così giovane e problematica, competere non dico a livello mondiale, ma almeno europeo…”, e ancora: “Ita è come una low-cost qualsiasi. La prossima volta prenderò il treno per andare a Bari”. In tanti si chiedono se la vicenda avrà ulteriori sviluppi e se l’attore tornerà a replicare via social contro coloro che se la sono presa con lui per il suo sfogo.