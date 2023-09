Sabrina Salerno ha condiviso le foto dei suoi allenamenti ed è stata travolta da un’ondata di commenti a cui ha deciso di replicare.

A 55 anni compiuti Sabrina Salerno è ancora bellissima e con un fisico mozzafiato e, nelle ultime ore, sui social ha postato alcune immagini dei suoi allenamenti in palestra. In tanti hanno colto l’occasione per scrivere commenti offensivi o di cattivo gusto e tra le sue fan c’è chi le ha scritto:

“Che voglia hai di leggere tutti questi commenti di uomini bavosi! Basterebbe evitare la pubblicazione di foto che provocano tanta ignoranza, ma a quanto pare non ti disturba”. La risposta della cantante non si è fatta attendere, e ha scritto: “In ogni post che faccio c’è una minima parte di commenti non proprio piacevoli… I social sono anche questo. Se mi dovesse disturbare l’ignoranza dovrei chiudere tutti i social”.

Sabrina Salerno: i commenti offensivi sui social

Come le altre celebrità del mondo dello spettacolo anche Sabrina Salerno è spesso vittima degli haters o dei leoni da tastiera che giudicano tutto ciò che lei pubblica sui social. Nelle ultime ore la cantante ha attirato l’attenzione dei fan con alcune foto che la ritraggono in una sensuale tenuta sportiva durante i suoi esercizi in palestra, e sui social c’è chi ovviamente ha deciso di prenderla di mira a causa di questo.

La Salerno non ha mancato come sempre di fare chiarezza sulle sue posizione e in tanti, sui social, sono curiosi di sapere se alla vicenda seguiranno ulteriori sviluppi. Di recente la cantante ha anche deciso di replicare contro chi ha messo in circolazione le voci in merito ai suoi presunti ritocchi di chirurgia plastica (questione da lei fermamente smentita).