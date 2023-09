Ospite a È sempre Cartabianca, Flavio Briatore si è mostrato incredibilmente dimagrito e ha svelato quale sarebbe il segreto della sua dieta.

Flavio Briatore si è mostrato in collegamento con È sempre Cartabianca, il nuovo show condotto da Bianca Berlinguer su Rete4. Vedendolo incredibilmente dimagrito la stessa conduttrice gli ha chiesto come stesse, ma l’imprenditore ha subito precisato che le sue condizioni di salute sarebbero buone e che, da oltre un anno, seguirebbe una specifica dieta che gli avrebbe consentito di perdere ben 18 chili:

“Faccio il digiuno intermittente, 16 ore al giorno senza mangiare”, ha detto Briatore durante il collegamento con il programma tv, e ancora: “Da un anno seguo questa linea, in un anno ho perso 18 chili. Sto bene? Sono qua…”.

Flavio Briatore: l’incredibile dimagrimento

Flavio Briatore ha stupito tutti a È sempre Cartabianca mostrandosi per la prima volta visibilmente dimagrito e svelando quello che sarebbe il suo segreto per perdere peso. L’imprenditore ha anche sottolineato di essere in forma e in tanti, sui social, sono rimasti stupiti dal suo nuovo aspetto.

Briatore ha trascorso le sue vacanze estive all’insegna del benessere e della famiglia e più volte si è mostrato via social in compagnia del figlio Nathan Falco e della figlia Leni Klum. Nonostante la 19enne (avuta con la modella Heidi Klum) non sia mai stata riconosciuta da Briatore, i due hanno un ottimo rapporto e spesso la ragazza trascorre le sue vacanze in Italia.