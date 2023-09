Nicole Mazzocato è uscita allo scoperto con il suo secondo pancino e via social ha svelato se avrà un altro figlio maschio o una femmina.

Nicole Mazzocato e il fidanzato Armando Anastasio sono più felici che mai perché, molto presto, diventeranno genitori per la seconda volta. Attraverso i social l’influencer ha pubblicato un video in cui ha mostrato il tenero scherzo con cui ha svelato al futuro papà se avrà un altro figlio maschio (il primo, nato nel 2021, è il piccolo Paolo) o una femmina, e ha fatto il pieno di like.

Nicole ha pensato di consegnare ad Armando una scatola contenente due abitini per bebè (di colore bianco) e due gratta e vinci con scritto rispettivamente “bambino” e “bambina”. Armando ha quindi creduto che fossero in arrivo due gemelli, e Nicole si è quindi decisa a svelare che avranno un altro maschietto.

Nicole Mazzocato: il gender reveal

A differenza di altri volti social, Nicole Mazzocato ha scelto di svelare scherzosamente al fidanzato Armando Anastasio se avrà un altro figlio maschio o una femmina. Il fidanzato dell’influencer ha trovato all’interno di una scatola due tutine di colore bianco con scritto Papà+Mamma=Me e a seguire gli sono stati consegnati due gratta e vinci in cui ha trovato scritta prima la parola “bambino” e poi “bambina”. Armando ha quindi chiesto spaesato se non si trattasse di due gemelli, ma Nicole ha deciso di fugare ogni suo dubbio (consegnandogli un terzo gratta e vinci che riportava la parola “bambino”).

“Finalmente un gender reveal semplice e super carino”, ha scritto qualcuno tra i commenti via social, mentre un altro fan ha aggiunto: “Complimenti ragazzi, ma complimenti soprattutto a te Nicole che riesci a distinguerti dalla massa”.

Nicole ha preferito vivere questa seconda gravidanza con il massimo riserbo e ha mostrato il suo pancino per la prima volta sul red carpet del Festival di Venezia. In tanti, sui social, sono curiosi di saperne di più sulla sua seconda gravidanza e sul nome scelto per il suo secondo bebè.