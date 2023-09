La supermodella Linda Evangelista ha raccontato per la prima volta la sua difficile battaglia contro il cancro al seno.

La top model 58enne Linda Evangelista si è confessata con il Wall Street Journal, e per la prima volta ha rivelato di aver combattuto per due volte contro il cancro al seno negli ultimi 5 anni.

“So di avere un piede nella fossa, ma sono nel mood di fare festa. Ho superato dei problemi di salute terribili. Sono felice di festeggiare il mio libro (Linda Evangelista Photographed by Steven Meisel, ndr.) e la mia vita. Sono così felice di essere viva. Qualsiasi cosa arrivi ora è un bonus”, ha dichiarato la celebre modella.

Linda Evangelista: il tumore al seno

Per anni Linda Evangelista è stata lontana dalle scene e non ha parlato apertamente quando i paparazzi l’hanno fotografata per strada con il viso gonfio o visibilmente provato. Per la prima volta la top model ha svelato al Wall Street Journal come, negli ultimi 5 anni, abbia ricevuto due diagnosi di cancro al seno. La prima è stata fatta nel 2018, mentre la seconda solamente nel 2022.

“Ho mantenuto il silenzio. Solo poche persone lo sapevano. E non sono una di quelle persone che deve condividere tutto. Mi sono detta: un giorno lo condividerò, ma mentre lo sto vivendo, assolutamente no. Non voglio che il Daily Mail mi aspetti fuori dalla porta come fa ogni volta che succede qualcosa”, ha dichiarato la modella, che oggi si definisce una “sopravvissuta in stand by” perché, a suo dire, il cancro potrebbe sempre ripresentarsi.

La sua confessione ha stupito e commosso i suoi numerosi fan di tutto il mondo e in queste ore in tantissimi si stanno riversando sui suoi canali social per esprimerle la loro solidarietà e il loro affetto.