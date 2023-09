Chiara Ferragni e Fedez hanno deciso di far frequentare ai loro figli una delle più prestigiose scuole di Milano. La retta sarebbe esagerata.

Chiara Ferragni e Fedez si sono mostrati orgogliosi in compagnia dei loro figli, Leone e Vittoria, nel loro primo giorno di scuola. I bambini (ritratti con la divisa nelle foto dei genitori) inizieranno il loro anno scolastico presso la St. Louis School, istituto bilingue tra i più famosi e conosciuto anche all’estero.

La retta scolastica (stando a quanto riporta il Corriere dello Sport) sarebbe a dir poco da capogiro e infatti sembra che la coppia spenderebbe la bellezza di 15.730 euro per la scuola primaria frequentata dal figlio Leone e 11.370 euro l’anno per quella dell’infanzia frequentata dalla figlia Vittoria.

Chiara Ferragni – Fedez

Chiara Ferragni e Fedez: la retta della scuola dei figli

La piccola Vittoria Lucia Ferragni ha iniziato per la prima volta a frequentare la scuola dell’infanzia e in queste ore Chiara Ferragni e Fedez si sono mostrati orgogliosi e commossi mentre accompagnavano insieme i loro bambini a scuola.

La coppia sembra essere unita e affiatata come un tempo e, pochi giorni fa, i due hanno festeggiato il loro anniversario mettendo definitivamente a tacere le voci che li volevano in crisi. Il 14 settembre intanto su Prime Video è attesa l’uscita della puntata speciale di The Ferragnez – La serie, incentrata sul dietro le quinte di Sanremo 2023 (dove sembra che i due abbiano avuto un’accesa discussione). Sulla questione emergeranno ulteriori dettagli? I fan sono in trepidante attesa di saperne di più.