La moda più spirituale che ci sia ha come protagoniste le Jesus Sneaker con il crocifisso nei lacci e l’acqua santa nella suola per essere davvero benedetti prima di uscire!

In fatto di stile ognuno ha le sue tendenze, da look estremi e chiccosi a quelli più casual e sportivi. Ma anche per chi preferisce jeans e maglietta le possibilità per essere di tendenza sono molte. È il caso delle Jesus Sneaker, le scarpe spirituali che fanno del senso religioso la moda del momento.

Il classico modello della Nike rivisitato in chiave “angelica” arriva dagli Usa e sta diventando virale grazie a post pubblicati sui social. Ai lacci c’è un bellissimo crocifisso color oro, nella suola acqua santa ed è annesso addirittura un versetto per la preghiera. Ecco le scarpe per essere “benedetti” prima di uscire!

Jesus Sneaker, le scarpe “benedette” che diventano virali

Dopo le sneakers dedicate a Barbie lanciate da Puma qualche mese fa ecco una vera novità spirituale in fatto di look casual ma stilosi. Si tratta delle cosiddette Jesus Sneaker diventate virali su tutti i social nel giro di pochissimo tempo.

Sono di un bianco “angelico” e hanno crocifisso, acqua santa e versetto del vangelo annesso per non farci mancare proprio nulla! Ad aver avuto l’idea tutta spirituale è stato un brand di Brooklyn, MSCHF, il quale ha personalizzato le Air Max 97 con i suddetti elementi cristiani e le ha regalate a 6 celebrities.

Fonte foto: https://stockx.com/nike-air-max-97-mschf-x-inri-jesus-shoes

I post che hanno pubblicato artisti come Asap Rocky sono stati subito condivisi facendo il giro di tutto il mondo. La trovata dell’azienda USA ha funzionato immediatamente visto il trend di click online che gli analisti di Lyst hanno registrato in forte aumento. L’incremento maggiore è stato per paesi come USA (38,6%), Filippine(28,5%) e Francia (10,1%). Ma il 5% delle ricerche globali hanno interessato proprio il nostro Paese.

In testa il Lazio seguito da Veneto, Piemonte e Lombardia con un 60,6% di ricerche da parte di donne mentre un 39,4% da uomini. Poi, la fascia d’età principale dei click online per la query “Jesus Sneaker” è compresa tra i 18 e i 24 anni.

Quanto costa un paio di Jesus Sneaker?

Ad oggi sono acquistabili sul sito StockX, una piattaforma americana di vendita all’asta di sneakers. Il picco record toccato da un’asta è stato di 3.000 dollari per una Air Max 97 “benedetta”, niente male davvero!

Fonte foto: https://stockx.com/nike-air-max-97-mschf-x-inri-jesus-shoes.