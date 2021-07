Jessica Mascheroni aveva insultato pesantemente delle colleghe di Temptation Island con parole e frasi razziste, oggi chiede scusa ufficialmente

Jessica Mascheroni, ex partecipante di Temptation Island, aveva apostrofato pesantemente delle compagnie di villaggio con insulti razzisti. Le parole di disprezzo di Jessica sono state rivolte principalmente all’influencer italo-iraniana Nilufar Addati. Oggi, si scusa sui social per quanto detto ma il popolo del web non le perdona il gesto e si lascia andare a commenti negativi.

Jessica Mascheroni e le scuse ufficiali sui social

L’influencer Jessica Mascheroni sembra pentita degli insulti razzisti che aveva lanciato a Nilufar e si rivolge al popolo del web con una storia su Instagram in cui chiede scusa:”

Cercherò di difendermi dai vari insulti e offese che sto prendendo causa vari post che ho pubblicato sul mio profilo Facebook alcuni anni fa. Come prima cosa chiedo umilmente scusa a tutte le persone che ho offeso e che non conosco. Chiedo scusa in particolare chiedo scusa a Nilufar e Lara. Soprattutto a loro perché i post fanno veramente schifo, mi vergogno veramente per quello che avevo scritto. Spero che voi accettiate le mie scuse perché sono sincere. Adesso facendo un discorso un po’ più ampio. Ragazzi state offendendo i miei genitori, mia madre, i miei amici e sinceramente state sbagliando. Perché prendete esempio da me. Ho sbagliato, ho capito e sto chiedendo scusa. Insultare e offendere non porta da nessuna parte. Non predicate bene e razzolate male”.

Il popolo del web però sembra commentare in modo negativo non credendo alla sua buona fede.

Fonte foto: https://www.instagram.com/p/CR4ZJ9dJllh/?utm_medium=share_sheet