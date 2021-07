In molti hanno accusato Davide Basolo di aver recitato una parte con Jessica Mascheroni ma lui lo nega e si difende dalle accuse

Davide Basolo, volto conosciuto di Uomini e Donne, si è avvicinato molto alla fidanzata Jessica Mascheroni, durante questa edizione di Temptation Island. I due sembravano molto presi, al punto che il pubblico ha pensato ad una possibile relazione dopo il programma. Terminato il falò, Davide e Jessica si sono sentiti ma non è scattato l’amore. Questo ha alimentato la convinzione da parte del pubblico che il tentatore abbia finto, recitando una parte. L’aspirante scrittore si difende dalle accuse.

Davide Basolo su Jessica:”Io sono stato un tramite che ha cercato di capire le sue mancanze”

Davide Basolo, conosciuto anche come l’Alchimista, è stanco di quelli che lo accusano di aver finto con Jessica e di averla illusa durante il percorso a Temptation Island, per questo rilascia delle dichiarazioni che chiariscono la sua posizione:

“Io a Jessica voglio molto bene, ci sentiamo e lei ha fatto il suo percorso, per capire lei cosa voleva nella vita. Io sono stato un tramite che ha cercato di capire le sue mancanze, quello che provava e voleva. Se la mia presenza l’ha aiutata ad arrivare a delle risposte, questa è la cosa più importante per me, per il bene che le voglio e il rapporto che si è instaurato. Chi dice che sono un attore e ca**ate del genere, continuate anche a dirlo… Io sono contento del percorso che ho fatto […] che lei sia serena e abbia voltato pagina. La protagonista era assolutamente lei, io ero un contorno.”

A queste dichiarazioni, il web si divide e non tutti credono nella buona fede dell’ex tentatore, nonostante il suo lungo chiarimento.