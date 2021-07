Tra Cristina Buccino e Daniele Scardina la relazione è giunta al termine e secondo il settimanale Chi sarebbe colpa del pugile

Dopo pochi mesi di passione travolgente, Cristina Buccino e Daniele Scardina si sono lasciati. Ad annunciare la notizia è il settimanale Chi. Non è stato un amore lungo e particolarmente ispirato tra l’ex di Diletta Leotta e la bella Cristina che adesso vivono le vacanze estive separatamente.

Cristina ha lasciato Daniele: ecco le motivazioni

Dalle indiscrezioni di Chi, sembra proprio che a prendere la decisione di troncare la relazione sia stata Cristina Buccino. Non sono state ancora rilasciate dichiarazione dai due, ma sembra che il pugile non sia pronto ad una relazione seria e che voglia solo divertirsi. Che sia vero o no ognuno è andato per le sue strade e sembra non voler tornare indietro.