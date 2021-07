Teresa Langella, ex volto di Uomini e Donne, è stata vittima di body shaming e decide di lanciare un duro messaggio a chi insulta il corpo della donna

L’ex tronista di Uomini e Donne, Teresa Langella, ha voluto mandare un duro messaggio di body positive su Instagram. La showgirl e influencer è stata spesso criticata per le sue braccia “troppo muscolose e larghe” a detta degli haters. Proprio per questo, ha voluto lanciare un lungo sfogo su Instagram per solidarietà verso tutte le vittime di body shaming.

Dure parole di Teresa Langella su Instagram:” perché molta gente ne soffre,perchè molta gente arriva a fare gesti estremi per colpa vostra”

Con un breve video su Instagram, Teresa Langella mette in mostra le sue spalle fiera e indirizza un duro messaggio verso coloro i quali l’hanno ingiustamente criticata e insultata dietro uno schermo. Proprio l’influencer è infatti stata vittima di body shaming. Dopo quell’episodio la Langella si fa paladina contro chi abusa dei social per insultare e denigrare il corpo della donna:

“Il giorno 17. 07. 2021 ho pubblicato questo video.Tra i commenti ricevuti molti scrivevano testuali parole: “la spalla di un uomo”, “la spalla e Nu muratore”, “ua che spalle devo fare un sfratto mi aiuteresti” ?! “Allora bella gente,io le spalle oltre ad averle belle MUSCOLOSE,le ho anche belle LARGHE ma l’unica cosa che sento di dirvi è di RIFLETTERE prima di sparare stronzate sui social,perché molta gente ne soffre,perchè molta gente arriva a fare gesti estremi per colpa vostra che forse un cervello faticate ad utilizzarlo,qualora ne aveste uno.Grazie e arrivederci!

Fonte foto: https://www.instagram.com/reel/CR4iuLVKEnJ/?utm_medium=share_sheet