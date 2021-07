Christain Vieri è un bravissimo papà per Stella che durante le vacanze ha deciso di essere pronta a imparare a nuotare, la tenera scena su Instagram

Una piscina cristallina e una vacanza con la famiglia per Christian Vieri che anche sotto l’ombrellone non manca di essere un papà affettuoso e dolce. La piccola Stella deve ancora imparare a nuotare e papà Bobo è intento a insegnarle, mentre il tutto è documentato da sua moglie Costanza Caracciolo.

Christian Vieri fa il bagnetto con sua figlia per insegnarle a nuotare: la tenera storia Instagram

Anche in vacanza, Christian fa il papà modello e insegna a sua figlia a nuotare in modo tenerissimo, con tanto di applausi e premure. La piscina è grande e Stella con i braccioli fa fatica a rimanere concentrata ma il suo papà è pronto ad incoraggiarla e motivarla esclamando:”Brava Stellina”. La scena è talmente tenera che la moglie dell’ex campione, Costanza Caracciolo, ha voluto documentare la cosa postandola in una storia su Instagram.

Fonte foto: https://www.instagram.com/stories/costy_caracciolo/2627903843129817889/