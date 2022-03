La scrittrice J.K. Rowling è spesso al centro di polemica, ma stavolta promette di donare tanti soldi all’Ucraina, per sostenere gli aiuti umanitari.

La mamma del maghetto più famoso del mondo, ovvero la scrittrice J.K. Rowling ha promesso di donare personalmente fino a 1 milione di sterline a sostegno dei bambini in Ucraina.

La scrittrice, che spesso negli ultimi anni è stata al centro di polemiche, stavolta si fa rivalere sostenendo i bambini profughi dell’Ucraina, che stanno scappando dal loro paese per via della guerra contro la Russia.

Tutto parte dalla sua Lumos Foundation, la fondazione benefica da lei co-fondata, che ha aperto una raccolta fondi proprio per sostenere l’Ucraina. L’ente di beneficenza lavorerà per riunire i bambini con le loro famiglie e “sostenere i bambini e assicurarsi che non vengano dimenticati in questo momento di crisi”

I will personally match donations to this appeal, up to £1m. Thank you so, so much to all who’ve already donated, you’re enabling @lumos to do crucial work for some of the most vulnerable children in Ukraine. https://t.co/XK8yTtB1nl — J.K. Rowling (@jk_rowling) March 7, 2022

J.K. Rowling, come molti personaggi famosi prima di lei, offre il suo aiuto come può e dice: “Grazie mille a tutti coloro che hanno già donato, consentendo a @lumos di svolgere un lavoro cruciale per alcuni dei bambini più vulnerabili in Ucraina”

