I Maneskin sono ormai una delle band italiane più famose del mondo, nonostante la loro giovane età. Trasgressivi, rock and roll e super talentuosi, a questi ragazzi romani piace tantissimo provocare, come fa spesso Victoria De Angelis.

Victoria è la bassista del gruppo e poche ore fa ha pubblicato su Instagram una foto davvero hot: nello scatto, la giovane mostra il suo corpo nudo, con i capezzoli coperti da due cuoricini. Una foto che sfida tutte le regole del social network, che spesso banna i contenuto inopportuni.

Sui social, Victoria ha dimostrato più di una volta che mostrarsi acqua e sapone, come mamma l’ha fatta, è una cosa che le piace fare. Soprattutto, piace molto ai suoi milioni di fan che subito l’hanno ricoperta di like e commenti.

Chissà se Instagram questa volta non censurerà la foto della bassista, che già in passato è stata redarguita dalle rigide regole del social network.

