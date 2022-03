Lino Banfi ha raccontato del suo incontro con Papa Francesco nel programma Oggi è un altro giorno, parlando anche di sua moglie Lucia.

Lino Banfi, ospite di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno, ha parlato dell’incontro con Papa Francesco di qualche giorno fa, un momento per lui molto emozionante.

In questi giorni, Lino Banfi ha festeggiato i 60 anni di matrimonio con sua moglie Lucia, che da qualche anno malata di Alzheimer. Durante l’incontro con il Papa, l’attore pugliese ha speso qualche parola proprio per lei, esprimendo un desiderio molto particolare: “Quando abbiamo chiacchierato di mia moglie ha cambiato faccia. Abbiamo fatto 60 anni di matrimonio e mia moglie mi aveva detto “Visto che vai dal Papa, che è più vicino a Gesù, pregalo se ci fa morire insieme”. Si è quasi commosso e mi ha detto “Mi sarebbe piaciuto tanto poterlo fare, ma voi dovete vivere a lungo”

Un momento speciale per Banfi, che dopo 60 anni è ancora innamoratissimo della moglie Lucia e l’aiuta come meglio può a vivere una vita felice.

Secondo le parole dell’attore, Lucia ha capito che prima o poi non ricorderà proprio più niente, ma per il momenti tra alti e bassi lei e il marito si godono il tempo insieme: “Si continua sempre con piccoli passi. Io la faccio ridere, ma anche lei. Mi ha sempre detto che a un certo punto della malattia non riconoscerà neanche me e a volte mi fa gli scherzi. Avrà imparato a recitare”

