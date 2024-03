Curiosi messaggi di stima e affetto da parte di Iva Zanicchi ad Annalisa. La cantante ha anche dato un consiglio alla più giovane artista.

La vorrebbe come nipote e, anche per questo, nel corso della recente intervista a La Stampa, Iva Zanicchi non ha potuto che parlare bene di lei. La storica cantante e volto tv ha elogiato a più riprese Annalisa e l’ha esaltata non solo per la sua voce ma anche per diversi altri aspetti che la riguardano, tra carattere e modo di presentarsi.

Iva Zanicchi, da Amadeus a Annalisa

Nel corso dell’intervista a La Stampa, la Zanicchi ha parlato della recente edizione di Sanremo 2024 esaltando il lavoro fatto da Amadeus: “Ha fatto un miracolo. Nelle case dei ragazzi, compresa mia nipote ventenne, si formano gruppi di ascolto. Ai giovani dico che vanno bene il rap e il rock, ma non dimentichiamo la nostra melodia. Diodato è un esempio positivo”.

Ma tra gli artisti preferiti dell’Aquila di Ligonchio, c’è anche Annalisa: “Vorrei Annalisa come nipote: è raffinata anche col reggicalze“, ha detto facendo riferimento anche a qualche critica di troppo che la giovane artista aveva ricevuto per i suoi look sul palco dell’Ariston e non solo.

Di seguito anche un recente post Instagram di Annalisa durante Sanremo 2024:

Il consiglio ad Annalisa

Parlando ancora della giovane artista che a Sanremo 2024 si è presentata col brano ‘Sinceramente‘, la Zanicchi ha aggiunto alcuni passaggi e consigli importanti.

Prima di tutto la cantante ha esaltato la più giovane artista per la sua intonazione e poi ha detto: “Quando si stancherà di cantare canzoni commerciali avrà una grande fortuna, perché queste non rimarranno mentre quelle melodiche sì”.

Staremo a vedere se la Scarrone vorrà seguire i consigli della buona Iva o meno. Sicuramente sarà rimasta contenta dei tanti apprezzamenti ricevuti.