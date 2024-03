Parte col botto Amici. In casetta è arrivato un altro guanto di sfida per il Serale: Todaro ha voluto mettere alla prova Nicholas.

Dopo il primo guanto di sfida lanciato dalla maestra Cuccarini, ecco che ad Amici, in vista del Serale, arriva pure quello di Raimondo Todaro destinato a Nicholas, messo a confronto con Giovanni. Il maestro ha voluto mettere in discussione le abilità del suo ex allievo con tanto di “punzecchiatura” sul suo arrivo alla fase conclusiva della trasmissione.

Amici, il guanto di Todaro a Nicholas

Raimondo Todaro

In casetta ad Amici, Maria De Filippi ha consegnato un guanto di sfida a Nicholas arrivato, come detto, dal suo ex professore, Todaro.

Raimondo ha deciso di mettere subito alla prova il suo ex allievo contro Giovanni. “Hai fatto tantissimi compiti durante l’anno quindi dovresti essere pronto a tutti”, ha detto il maestro al ragazzo. “Ho pensato ad una sfida su uno stile che non appartiene a nessuno di voi: il Flamenco“.

Nelle parole del maestro anche alcune frecciate sul “poco carisma” rispetto al rivale e non solo: “Difficilmente porterai il punto a casa […]. Hai voluto il Serale a tutti i costi, ora ci sei. […]. Bisogna vedere i fatti”.

Giovanni e il confronto con Nicholas

Dopo il guanto di Todaro è arrivata la risposta di Emanuel Lo con una sfida proprio a Giovanni. In questo senso, il ragazzo si è confrontato con il suo maestro ma le parole dette hanno scatenato una terribile reazione di Nicholas che si è scontrato con il compagno di classe.

“Ma perché hai detto quelle cose? Le pensi”. Giovanni aveva parlato di “far cagare addosso Nicholas e Emanuel facendo capire di essere in grado di svolgere il guanto, forse, anche meglio di Nicholas in pochissimo tempo.

“Ho sbagliato a dire certe cose lo so, ma ora basta”, ha detto Giovanni. A Nicholas, però, il malumore non è passato…

Di seguito anche un post su X con parte di quanto accaduto: