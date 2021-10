A seguito degli ultimi malfunzionamenti, Instagram ha deciso di inserire una notifica che avvisa l’utente quando l’app non funziona.

I social sono diventati indispensabili: la conferma arriva dall’ultima funzione che i vertici di Instagram hanno deciso di inserire. A seguito dell’ultimo down, che ha interessato oltre ad IG anche Facebook e Whatsapp, sta per arrivare una nuova notifica che avvisa quando l’app non funziona.

Instagram: la notifica per sapere quando l’app non funziona

L’ultimo social down, che ha riguardato Instagram, Facebook e WhatsApp, ha gettato milioni di persone nello sconforto più totale. Qualcuno ha rispolverato Twitter e Telegram, mentre altri si sono ritrovati a fissare la televisione in modo catatonico. E’ per evitare situazioni come queste che i vertici di Instagram hanno pensato di inserire una nuova notifica. Questa avviserà gli utenti quando l’app non funziona, sia a livello locale che globale. In un primo momento, la funzione sarà attiva soltanto negli Stati Uniti. Dopo il periodo di prova si deciderà se renderla mondiale o eliminarla da IG.

Lo scopo della nuova notifica di Instagram è avvisare in tempo gli utenti di un eventuale malfunzionamento. Questo perché durante l’ultimo social down, l’ufficialità del blocco è stata data soltanto dopo qualche ora, quando la compagnia ha diffuso comunicati e note. “Questa mancanza di chiarezza può essere frustrante, per cui vogliamo che sia più facile capire cosa sta succedendo, direttamente da noi“, hanno dichiarato i vertici di IG. Pertanto, quanti attiveranno la notifica riceveranno un feed che li avviserà di non poter utilizzare l’applicazione.

Fonte Foto: https://pixabay.com/it/photos/mobile-telefono-cellulare-gadget-2598295/

Instagram: un’altra novità in arrivo

Oltre alla notifica per sapere quando l’app non funziona, Instagram sta pensando di lanciare un’altra novità. Al momento, la squadra tecnica di IG sta testando lo Stato dell’Account. Questo consentirà agli iscritti di controllare se il proprio profilo rispetta le linee guida del social, se qualcuno ha provveduto a segnalarlo oppure se è a rischio disattivazione. Dulcis in fundo: sarà anche possibile fare ricorso se si pensa di non aver violato alcuna regola, attraverso la specifica funzione Richiedi una Revisione. Ovviamente, questo servizio non è ancora attivo, ma è in fase di valutazione.