Innocenti bugie: ecco le location del film con Tom Cruise e Cameron Diaz

Dagli Stati Uniti all’Austria, passando per la Spagna e il Cile: ecco tutti i luoghi in cui è stato girato Innocenti bugie.

Il giro del mondo in 80… ciak. O forse anche di più. E’ quello che hanno fatto Tom Cruise, Cameron Diaz e tutti gli altri attori e attrici di Innocenti bugie, Film del 2010 diretto da James Mangold che ha ricomposto la coppia protagonista dell’apprezzatissimo film del 2001 Vanilla Sky. Tornando a Innocenti bugie, si può parlare di giro del mondo in quanto le varie scene sono state girati nei vari angoli del nostra pianeta, toccando anche diversi continenti. Vediamo insieme tutte le location del film.

Innocenti bugie: le location del film

All’inizio di Innocenti bugie vediamo i due protagonista, Roy e June, si incontrano all’aeroporto di Wichita, nel Kansas. Ma nella realtà il regista James Mangold ha girato le scene in America tra New York, Boston e altre località del Massachusetts.

La scena si sposta però ben presto in Europa. Poco dopo, infatti, i due protagonisti li ritroviamo infatti a Salisburgo: in questo le riprese sono state effettivamente girate nella città austriaca. Il film prosegue poi in Spagna, per le strade di Siviglia, altra località che possiamo ammirare in più di una sequenza del film. Dove si conclude il film? A Capo Horn, in Cile.

Innocenti bugie e non solo: James Mangold è un regista giramondo

Come detto in precedenza, i protagonisti di Innocenti bugie sono Tom Cruise e Il regista James Mangold è abbastanza abituato a girare il mondo per trovare le migliori location per i propri, abbiamo visto come per Innocenti bugie abbia ripreso i protagonisti Tom Cruise e Cameron Diaz un po’ in America e un po’ in Europa, lo stesso ha fatto per Le Mans ’66 – La grande sfida, film girato tra la California e la Francia.

