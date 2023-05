Poche ore separano la coppia reale dall’incoronazione ufficiale. Si prevede una cerimonia sobria ma simbolica, a partire dagli abiti.

Carlo e Camilla si preparano ad uno dei giorni più importanti e memorabili della loro vita: sabato 6 Maggio, la coppia composta da Carlo III e Camilla Rosemary Shand si recherà all’Abbazia di Westminster alle 12, ora italiana, per essere incoronata ufficialmente Re e Regina consorte d’Inghilterra.

Cresce in tutto il mondo l’attesa per la cerimonia che avverrà alla presenza di Capi di stato, Re, Regine e principi: un rito meno sofisticato rispetto a quelli che si sono succeduti in passato, ma dove abiti, accessori e gioielli saranno i simboli che suggellano la storia della Royal Family. Ed infatti l’abbigliamento del futuro Re e della futura Regina per l’incoronazione attinge al guardaroba d’archivio della famiglia, ma riadattato ai nostri giorni da una squadra di sarta che lavora agli ultimi accorgimenti.

Incoronazione dei reali inglesi: come sarà vestito Carlo III

Carlo III non creerà quindi un divario tra sé e la storia della famiglia. La richiesta di una cerimonia più semplice non fa rima con abiti semplici o che possano interrompere un dress code dalla tradizione millenaria, così l’evento sarà l’occasione per ammirare la bellezza di abiti e accessori dall’alto valore storico e simbolico.

Fervido ambientalista e amante dell’arte del riuso – è il suo spirito attento alla sostenibilità riducendo al minimo lo sfarzo – Carlo indosserà la Supertunica, una tunica realizzata in fili dorati dall’impresa Wilkinson nel 1911 per Giorgio V, un abito d’ispirazione ecclesiastica medievale, accompagnata ad un mantello imperiale. Un abito simbolico che si tramanda di generazione in generazione. Il mantello, realizzato dal sarto John Meyer nel 1821 per l’incoronazione di Giorgio IV, è stato indossato nel corso del tempo da re Giorgio V, re Giorgio VI e dalla regina Elisabetta II: un prezioso paramento realizzato in fili d’oro, d’argento e seta intrecciati per formare il ricamo delle rose, dei cardi e dei trifogli, simboli di Inghilterra, Scozia e Irlanda del Nord, insieme a corone, aquile e fleurs-de-lis.

Dopo l’unzione, sotto alla Supertunica e la mantello Carlo III indosserà la Colobium Sindonis, tunica di lino bianco appartenuta al nonno re Giorgio VI e realizzata dai produttori di abiti Ede & Ravenscroft, mentre durante l’incoronazione il sovrano indosserà una cintura di fili d’oro, la cintura della spada dell’incoronazione, foderata in seta rossa e dalla preziosa fibbia in oro a cui verrà fissata una spada gioiello. L’arma rappresenta simbolicamente il ruolo del sovrano, protettore del bene e fustigatore del male.

Quale sarà il dress code di Camilla per l’incoronazione come Regina consorte

Intensa sarà anche l’emozione per Camilla: la prossima sovrana al trono come Regina consorte, indosserà l’abito disegnato per l’incoronazione di Elisabetta, rinnovato per l’occasione dalle ricamatrici della scuola di cui la regina è patrona, caratterizzato dall’iconico strascico di 5 metri e mezzo.

All’inizio della cerimonia Camilla indosserà la Robe of State mentre all’uscita dall’Abbazia la Robe of Estate, abito nuovo esclusivamente realizzato per lei in velluto viola, ricamato con fili d’oro e diversi simboli per onorare l’amore per la natura dei monarchi: api, uno scarafaggio, cascate di fiori: delphinium, mughetto, il fiore amato da Elisabetta, il mirto, simbolo di speranza, capelvenere come simbolo di purezza, alchemilla, simbolo di amore e conforto e fiordalisi, simbolo di tenerezza, insieme a rosa, cardo e trifoglio. Amore e natura, imprescindibili per accompagnare Carlo III e Camilla in questo nuovo capitolo della loro vita e della storia inglese.

