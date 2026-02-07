In altre parole, come contattare il programma di Massimo Gramellini in onda su LA7

Come contattare il programma In altre parole di Massimo Gramellini? Ecco gli indirizzi a cui si può scrivere una email o mandare un messaggio.

Nonostante il cambio rete da Rai3 a La7, il programma In altre parole di Massimo Gramellini non ha perso consensi. Il “rototalk” del sabato sera racconta i fatti della settimana trascorsa in modo critico, senza mai dimenticare quel necessario tocco di leggerezza. Se avete bisogno di contattare il format, potete sfruttare i canali messi a disposizione dalla redazione.

In altre parole: come contattare il programma di Gramellini

Dal 2016 al 2023, In altre parole è andato in onda su Rai3, poi il conduttore Massimo Gramellini e la sua squadra hanno fatto i bagagli per traslocare su La7. Un cambio di Rete che, a livello di ascolti, non ha creato alcun cambiamento. Il merito, senza dubbio, è del presentatore, che con i suoi modi sempre pacati è riuscito a fidelizzare il grande pubblico. Share a parte, se avete bisogno di contattare il programma, potete usare i canali messi a disposizione dalla casa di produzione ITV Movie.

E’ possibile inviare una email all’indirizzo dedicato [email protected], oppure contattare la Rete scrivendo a [email protected]. Volendo, si può anche scrivere un messaggio sui social ufficiali di In altre parole, su Facebook o su Instagram.

Dove si registra il programma In altre parole?

In altre parole va in onda su La7 il sabato, tra la fascia dell’access prime time e la fascia della prima serata dalle 20:35 alle 23:15 circa. Molto probabilmente, la diretta si registra presso il centro di produzione principale della Rete, situato a Roma, in via Umberto Novaro, 32, traversa di via Teulada, accanto allo storico Centro di produzioni televisive della Rai.

Talvolta, le puntate si potrebbero registrare anche a Milano, all’interno del quartier generale di RCS MediaGroup in Via Rizzoli.