In altre parole, come contattare il programma di Massimo Gramellini in onda su LA7

Massimo Gramellini nel suo programma In altre parole

Come contattare il programma In altre parole di Massimo Gramellini? Ecco gli indirizzi a cui si può scrivere una email o mandare un messaggio.

Nonostante il cambio rete da Rai3 a La7, il programma In altre parole di Massimo Gramellini non ha perso consensi. Il “rototalk” del sabato sera racconta i fatti della settimana trascorsa in modo critico, senza mai dimenticare quel necessario tocco di leggerezza. Se avete bisogno di contattare il format, potete sfruttare i canali messi a disposizione dalla redazione.

In altre parole: come contattare il programma di Gramellini

Dal 2016 al 2023, In altre parole è andato in onda su Rai3, poi il conduttore Massimo Gramellini e la sua squadra hanno fatto i bagagli per traslocare su La7. Un cambio di Rete che, a livello di ascolti, non ha creato alcun cambiamento. Il merito, senza dubbio, è del presentatore, che con i suoi modi sempre pacati è riuscito a fidelizzare il grande pubblico. Share a parte, se avete bisogno di contattare il programma, potete usare i canali messi a disposizione dalla casa di produzione ITV Movie.

E’ possibile inviare una email all’indirizzo dedicato [email protected], oppure contattare la Rete scrivendo a [email protected]. Volendo, si può anche scrivere un messaggio sui social ufficiali di In altre parole, su Facebook o su Instagram.

Dove si registra il programma In altre parole?

In altre parole va in onda su La7 il sabato, tra la fascia dell’access prime time e la fascia della prima serata dalle 20:35 alle 23:15 circa. Molto probabilmente, la diretta si registra presso il centro di produzione principale della Rete, situato a Roma, in via Umberto Novaro, 32, traversa di via Teulada, accanto allo storico Centro di produzioni televisive della Rai.

Talvolta, le puntate si potrebbero registrare anche a Milano, all’interno del quartier generale di RCS MediaGroup in Via Rizzoli.

