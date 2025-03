Imma Tataranni 5 si farà? Parla il regista

Quella di domenica 16 marzo è l’ultima puntata della quarta stagione, ma Imma Tataranni 5 si farà oppure no? Ecco cosa sappiamo a riguardo.

Anche la quarta stagione di Imma Tataranni – Sostituto procuratore è arrivata al termine. Quella in onda su Rai 1 domenica 16 marzo è infatti l’ultima puntata della stagione che continua ad attirare milioni e milioni di telespettatori. Ma Imma Tataranni 5 si farà o la serie TV è arrivata definitivamente alla conclusione? È la domanda che ora in molti si stanno ponendo: vediamo tutto quello che c’è da sapere riguardo al futuro della fiction.

Imma Tataranni 5 ci sarà?

Da parte della Rai non sono al momento ancora arrivate comunicazioni ufficiali riguardo al futuro della serie TV ma i fan possono essere ottimisti riguardo al ritorno di Vanessa Scalera nei panni della procuratrice di Matera. Un ottimismo alimentato anche dal regista della fiction, Francesco Amato.

Una scena della fiction Imma Tataranni – www.donnaglamour.it

In un’intervista rilasciata a SuperGuida TV, Francesco Amato nelle scorse settimane aveva dichiarato: “Ce lo dirà il pubblico. A me farebbe piacere tornare a girare così come gli altri colleghi. È bellissimo fare Imma Tataranni, aspetto solo il benestare del pubblico”.

I dati di ascolto della quarta stagione sono stati ottimi: più di 4 milioni di spettatori ha guardato ogni puntata in diretta su Rai 1. E proprio gli ottimi dati di share e le parole del regista lasciano pensare che Imma Tataranni 5 si farà. Non resta che attendere comunicazioni ufficiali da parte della Rai o da qualche protagonista.

Quando esce Imma Tataranni 5?

Difficile dire quando potrà uscire su Rai 1 su Imma Tataranni 5 fino a quando non ci sarà l’annuncio ufficiale che la nuova stagione ci sarà. Si può però ipotizzare che la serie TV possa tornare nel 2027: ogni stagione, fino a questo momento, è stata mandata in onda a due anni di distanza dalla precedente.