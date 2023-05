Qual è il significato di Imagine di John Lennon? La canzone è considerato uno dei capolavori dell’intera discografia mondiale.

Dopo l’addio ai Beatles, John Lennon è tornato dai suoi fan con un brano unico, che in seguito sarebbe diventato uno dei capolavori dell’intera discografia mondiale. Stiamo parlando di Imagine, che l’artista ha scritto insieme alla compagna Yoko Ono: vediamo il testo e il significato.

Imagine di John Lennon: il significato della canzone

Uscita l’11 ottobre del 1971, la canzone Imagine di John Lennon è contenuta all’interno dell’album omonimo. Considerato il brano più famoso e apprezzato della sua carriera da solista dopo l’addio ai Beatles, è stato co-prodotto dallo stesso artista e dalla compagna Yoko Ono con il produttore discografico Phil Spector. Fin da subito, il pezzo ha ottenuto un successo spropositato: nel solo Regno Unito, il 45 giri ha venduto oltre 1,6 milioni di copie. Il significato di Imagine è profondo. Rappresenta un vero e proprio inno di speranza, visto che l’artista immagina di vivere in un mondo privo di guerre, dove tutti gli esseri umani vivono in pace.

“Imagine there’s no countries

It isn’t hard to do

Nothing to kill or die for

(Immagina che non ci sia alcuna nazione

Non è difficile da fare

Niente per cui uccidere o morire)“.

John Lennon e Yoko Ono – la canzone è stata attribuita ad entrambi nel 2017 – immaginano di vivere in un pianeta migliore, dove non c’è nulla “per cui uccidere o morire“.

“A brotherhood of man

Imagine all the people

Sharing all the world, you.

(Una fratellanza di uomini

Immagina tutta la gente

Condividere tutto il mondo)“.

Imagine è una canzone che gli autori hanno pensato come se fosse una preghiera. Non a caso, lo spunto per scriverla è arrivato proprio da un libro di preghiere cristiane. Poco prima di morire, John Lennon ha così spiegato il brano a Playboy Magazine: “Il concetto di preghiera positiva può diventare vero se solo riuscissimo a immaginare un mondo in pace, senza alcuna definizione di religione. Questo non significa che non debbano esserci le religioni, ma che bisognerebbe eliminare semplicemente il concetto secondo il quale ‘il mio Dio è più grande del tuo’. Una volta la World Church mi chiamò e mi chiese ‘Possiamo usare il testo di Imagine modificando una frase in ‘Imagine one religion’?’. Questa fu la prova che non avevano capito niente. Questa modifica avrebbe distrutto completamente il senso e l’idea della canzone“.

Ecco il video di Imagine di John Lennon:

Imagine: il testo della canzone

Imagine there’s no heaven

It’s easy if you try

No hell below us…



