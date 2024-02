Colpo di scena nella vicenda tra Ilary Blasi e Francesco Totti: Fabrizio Corona si propone per far “vincere” la conduttrice.

Nuovo capitolo della vicenda separazione tra Ilary Blasi e Francesco Totti. Tra i due ex potrebbe esserci un colpo di scena che porta il nome di Fabrizio Corona. Ebbene sì, perché l’ex re dei paparazzi è uscito allo scoperto provando ad andare, a quanto sembra, “in soccorso” della conduttrice. Da parte sua, infatti, una particolare proposta.

Ilary Blasi e il ruolo di Fabrizio Corona

Ilary Blasi e Fabrizio Corona

“L’unico modo che Ilary Blasi ha per vincere la causa matrimoniale è chiamare me al processo“. Non ha fatto giri parola Corona parlando in una storia Instagram pubblicata sul proprio profilo. L’ex re dei paparazzi si trovava a Roma e ha voluto fare questa particolare uscita facendo riferimento alle vicende, ormai ben note, tra la Blasi e l’ex marito.

Non solo. Corona ha anche smentito la cifra che Francesco Totti, tramite i suoi legali, avrebbe svelato riguardo il compenso avuto dalla ex per il documentario Netflix, facendo intendere che 700mila euro non sia la somma corretta.

Ad ogni modo non è chiaro cosa abbia voluto dire Corona chiamandosi in causa per il processo di separazione tra i due volti noti.

Possibile che il suo sia un riferimento ai presunti tradimenti di Totti nei confronti della showgirl che, tra le altre cose, lui aveva rivelato negli anni passati.

Di seguito anche un post Instagram della showgirl: