Discussione accesa tra i protagonisti del gruppo musicale Il Volo. In radio ci sono state parole non proprio amichevoli…

Ignazio, Gianluca e Piero, per tutti Il Volo. Un’amicizia speciale e una collaborazione lavorativa vincente che dura da anni. Eppure, non sempre le cose tra i ragazzi vanno al meglio. La conferma una recente litigata scoppiata in diretta in radio…

Il Volo, la lite in radio

Il Volo

Solamente poco tempo fa, i ragazzi del gruppo musicale avevano sottolineato come la loro forza fosse la diversità tra loro che, unita, aveva, di fatto, dato il mix perfetto a livello musicale.

Eppure, adesso, proprio queste diversità hanno portato due dei tre componenti de Il Volo a discutere. Infatti, Gianluca e Piero, durante un’ospitata in radio, non se le sono certo mandate a dire. Il trio stava commentando la performance di ‘Who wants to live forever’ dei Queen eseguita durante la serata cover a Sanremo 2024.

In questo senso, i due ragazzi non sono sembrati troppo in accordo sulla scelta. PEr questo è scoppiata una piccola lite in diretta.

“Ora mi sono rotto un po’ le scatole. Ma in 15 anni si può parlare sempre per tre? Tu vuoi essere altro e puoi essere altro”, ha detto Piero. Dal canto suo Gianluca ha risposto: “Tu hai fatto i Queen l’altro giorno e la gente magari non se l’aspettava. Dai, hai capito cosa voglio dire”.

Piero, però, ha proseguito: “Ma lascia stare. Poi la gente pensa ‘ma dormite tutti insieme?'”.

Insomma, il gruppo ha sempre tanto successo e sembra essere molto unito. Eppure, ogni tanto, anche tra loro le cose non vanno sempre benissimo. Un confronto acceso, alle volte, fa anche bene…

Di seguito anche il post su X di un utente con quanto accaduto a Radio Number One: