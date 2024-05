Novità sulla separazione più chiacchierata degli ultimi tempi, quella tra Ilary Blasi e Francesco Totti. Ecco quello che sarebbe il piano della showgirl.

Potrebbero esserci presto novità per quanto riguarda la separazione tra Ilary Blasi e Francesco Totti. Sebbene i due volti noti abbiano da tempo iniziato nuove vite, la loro storia non è ancora legalmente terminata. In questo senso, le ultime indiscrezioni parlando di una sorta di “accelerata” che la showgirl avrebbe dato con l’intento di portare a termine la vicenda entro una certa data.

Ilary Blasi, svolta nella separazione con Totti

Ilary Blasi

Ci sarebbero delle notevoli novità sulla separazione più chiacchierata degli ultimi tempi, quella tra la Blasi e Totti. Secondo quanto riportato da Repubblica, citata da diversi altri media, infatti, la showgirl starebbe cercando di ottenere la separazione da l’ex capitano della Roma entro l’autunno, avanzando la richiesta di sentenza parziale di separazione. Si tratta di un verdetto che, se approvato, influirebbe sullo status di marito e moglie.

Il piano

Pare evidente che la bella Ilary abbia fretta di ufficializzare il prima possibile la fine del matrimonio con Totti, arrivato al capolinea ormai dal luglio del 2022. Pare che la conduttrice abbia avanzato la richiesta parziale di separazione, che permetterebbe di accelerare i tempi e di risolvere prima alcuni aspetti con l’ex marito. Tra questi l‘assegnazione della casa coniugale, l’affidamento dei tre figli e l’assegno di mantenimento.

Tale ipotesi della separazione parziale dovrebbe essere pronunciata in autunno. A quel punto Totti e la Blasi non saranno più marito e moglie. Lo step seguente, poi, sarà il divorzio e, per entrambi, potrebbe poi toccare ad un nuovo inizio. La donna con il suo Bastian Muller, con cui potrebbe andare a nozze, e l’ex Pupone con Noemi Bocchi. Staremo a vedere se sarà davvero così e cosa accadrà nei prossimi mesi.