Nuovi dettagli sui Ferragnez e non solo da parte di Fabrizio Corona che ha fornito anche alcune dichiarazioni sul caso Iovino.

Fabrizio Corona senza freni nel podcast Gurulandia. L’ex re dei paparazzi si è lasciato andare ad alcune dichiarazioni molto importanti su Chiara Ferragni e Fedez ma anche sulla recente vicenda che ha visto coinvolto il rapper e Cristiano Iovino, tra la questione rissa, il pestaggio successivo e anche l’accordo economico che ci sarebbe stato.

Corona, le confessioni su Fedez e Chiara Ferragni

Chiara Ferragni – Fedez

“Fedez è stato costretto a vivere in una bolla per troppo tempo, perché la moglie lo costringeva a vivere una vita che non era la sua”, ha subito detto Corona a Gurulandia. “Io ho sempre detto che l’amore non è mai esistito, è sempre stata una storia raccontata sui social. Quindi lui dopo ha avuto un periodo in cui poi è diventato bambino”, ha aggiunto ancora l’ex re dei paparazzi.

La verità sulla rissa con Iovino

Sul caso con Iovino, poi, Corona ha detto: “Si era fatta pesante e ha rischiato di rovinare sia Fedez che Cristiano Iovino. Siccome io sono amico sia di Cristiano che di Fedez e li frequento, così come sono amico con gli avvocati, li abbiamo fatti incontrare per fare una transazione. Io sono il tramite perché faccio il mio lavoro di mediatore con la mia agenzia di comunicazione. Iovino ha un manager che è uno dei miei più cari amici”.

Curiosità anche sul presunto accordo economico tra il rapper e il personal trainer: “Hanno dato la notizia che Iovino avrebbe preso 500mila o 600mila euro. 500.000 euro? Mi facevo picchiare anche io per questa cifra”, ha detto ironico Corona. E ancora: “Non c’è stata nessuna spedizione punitiva e nessun affare losco tra le parti. Qui c’è stata una rissa per motivi banali, cavolate di tavoli in discoteca”.