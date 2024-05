Roberta Morise ha partorito: è nato il primo figlio dall’amore che la lega allo chef stellato Enrico Bartolini.

Fiocco celeste in casa di Roberta Morise ed Enrico Bartolini. La conduttrice di Linea Verde Discovery ha partorito il suo primo figlio, mentre per il papà si tratta del quarto, dopo i tre nati da una relazione precedente. L’annuncio della neo mamma ha emozionato i fan.

Roberta Morise ha partorito: l’annuncio

A distanza di un anno dal loro primo incontro, Roberta Morise ed Enrico Bartolini sono diventati genitori. La conduttrice di Linea Verde Discovery ha partorito il piccolo Gianmaria, primo figlio per lei e quarto per lui, dopo Tommaso, Giovanni e Vittoria, nati da una precedente relazione.

Roberta ha scoperto di essere incinta lo scorso settembre, quando la relazione con lo chef stellato era ufficiale da appena un mese. Eppure, né lei e né tantomeno lui hanno avuto dubbi sul bebè. Intervistata dal settimanale DiPiù Tv, la Morise ha raccontato:

“Mentre giravo l’Italia per Linea Verde Discovery, ho vissuto l’emozione più grande di tutta la mia vita: ho scoperto di essere incinta. (…) Non volevo dargli una notizia così importante per telefono, per dirglielo ho dovuto aspettare tre giorni, finché lui non mi ha raggiunto. È scoppiato a piangere pure lui, era più felice di me. Anche se non avevamo programmato di avere un figlio, infatti, nessuno dei due ha mai avuto dubbi o paure. Certo, stiamo insieme da poco, ma credo che per certe ‘cose’ il tempo non conti: io sono certa che Enrico sia l’uomo della mia vita, quello che aspettavo da sempre, che mi ha ridato fiducia nell’amore dopo tante delusioni. E questo bambino è frutto di un amore immenso, nato da poco ma diventato subito importante“.

Roberta Morise ed Enrico Bartolini: la data delle nozze

Adesso che ha partorito Gianmaria, Roberta Morise dovrà occuparsi dell’organizzazione del matrimonio. Lei ed Enrico si giureranno amore eterno il 31 agosto 2024, quando il bambino avrà solo 3 mesi. A celebrare le nozze, come raccontato dalla conduttrice al settimanale Gente, sarà l’amico Alberto Matano. Ha dichiarato:

“Il matrimonio sarà al tramonto, all’aperto, in Toscana all’Andana, dove ci siamo visti per la prima volta. Sarà una festa bucolica e il mio amico, il conduttore Alberto Matano, celebrerà le nozze. Accanto avremo le persone care, la famiglia, canteremo e balleremo. (…) Guardo Enrico e penso che la vita mi ha regalato tutte le gioie che ho sempre sognato“.