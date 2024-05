Le confessioni di Caterina Balivo tra vita privata e lavorativa e il rapporto con tutti i componenti della sua “famiglia allargata”.

Lavoro e famiglia ma soprattutto figli nell’intervista di Caterina Balivo a Grazia. La splendida conduttrice, ora impegnata in Rai con ‘La Volta Buona’, si è raccontata a 360° tra vita privata e lavorativa parlando anche di come gestisca i rapporti con i cari che appartengono al nucleo del marito, Guido Maria Brera, che da una precedente relazione aveva avuto due bimbi.

Caterina Balivo e la famiglia allargata

Caterina Balivo

La Balivo ha spiegato come sia vivere con una “famiglia allargata” visto che il marito, Guido Maria Brera, prima di instaurare un rapporto con lei aveva avuto già due figli. “La gestione familiare è oggetto di scontro tra noi. Io sono rigida con i ragazzi, non transigo sulle regole, lui è più morbido. Se uno dei figli dice di avere mal di stomaco, la mia prima reazione è rispondere che andrà a scuola lo stesso. In settimana lui è spesso fuori Roma, gestisco da sola casa e figli. Però, essendo un uomo con molte qualità e virtù, nel weekend ‘recupera’”.

E proprio sui figli, ed in particolare su Costanza: “Vive con noi da anni. Per me non c’è differenza tra lei e gli altri due figli. E questo lo sanno anche Cora e Guido Alberto. L’altro giorno ho sentito Cora dire a un’amica: ‘Ho tre fratelli, la mia preferita è Costanza, gli altri due a volte rompono’. Per Costanza ho puntato la sveglia di notte, per anni: volevo controllare che fosse a casa all’orario stabilito. Amore ricambiato: lei mi aiuta a gestire i fratelli piccoli. Ora ha 19 anni”.

La gestione dei figli in casa

Tornando al rapporto tra lei e il marito, la Balivo ha sottolineato sempre a Grazia: “Di lui mi ha fatto innamorare la sua sensibilità, che è una sensibilità superiore”, il commento. E ancora sulla sensibilità: “La mostra con le persone e anche con la natura, che siano le sue montagne o piante e rampicanti di casa. E poi la nostra, come tutte le famiglie allargate, pone grandi sfide”.