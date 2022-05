Ecco quali sono le location de Il Traditore, il film che racconta la storia del primo grande pentito di mafia: Tommaso Buscetta.

Ha raccontato e spiegato la mafia dal punto di vista di chi di quell’organizzazione criminale ha fatto parte, ha permesso l’istituzione del Maxiprocesso di Palermo che ha portato alle condanne di centinaia di membri e boss di Cosa Nostra. Parliamo di Tommaso Buscetta, il primo pentito la cui storia è stata raccontata da Marco Bellocchio in Il Traditore. Il film è stato uno dei più apprezzati fra tutti quelli italiani del 2019, tanto che è stato proposto anche come rappresentate del nostro cinema per il premio come Miglior Film Straniero ai Premi Oscar 2020. Vediamo ora insieme quali sono le location del film.

Il Traditore: le location del film su Buscetta

La vita di Tommaso Buscetta può essere divisa in due parti: quella prima dell’arresto, trascorsa tra la Sicilia e il Brasile, e quella dopo essere diventato un pentito di mafia, passata in gran parte in località segrete degli Stati Uniti. Per realizzare il proprio film, il regista Marco Bellocchio non poteva non girare in tutti questi luoghi.

Pierfrancesco Favino

Il Traditore inizia in Brasile, a Rio de Janeiro (riconoscibile anche per la statua del Cristo Redentore) per poi spostarsi a San Paolo, dove Tommaso Buscetta viveva e dove nel 1983 è stato arrestato.

Ma tra i luoghi nel quale è stato girato il film c’è ovviamente anche Palermo: tra le location più importante del capoluogo siciliano c’è sicuramente l’aula bunker del carcere dell’Ucciardone nella quale si tenne il Maxiprocesso.

Come detto in precedenza, Tommaso Buscetta (nel film interpretato da Pierfracesco Favino) ha trascorso gli ultimi anni della sua vita negli Stati Uniti ed è proprio a Miami che Marco Bellocchio ha girato le scene finali del suo film. Ma fra i tanti luoghi utilizzati come set per Il Traditore ci sono anche Roma, Latina, Bracciano, il Castello di Falconara, Londra e Colonia.

