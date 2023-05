amEcco quali sono le location di A mano disarmata, il film con protagonista Claudia Gerini ispirato alla storia di Federica Angeli.

A mano disarmata è il film ispirato alla storia di Federica Angeli, la giornata de La Repubblica che con le sue inchieste si è occupata a lungo dei clan mafiosi di Ostia e che per questo è stata minacciata ed è per questo che dal 2013 vive sotto scorta. Il film è uscito nel 2019 ed è stato diretto da Claudio Bonivento. Vediamo ora quali sono le location di A mano disarmata.

A mano disarmata: le location del film

La storia raccontata in A mano disarmata è ambientata principalmente a Ostia, la città dove abita Federica Angeli e dove si sono svolti i fatti realmente accaduti. E proprio Ostia è la location principale delle riprese di A mano disarmata: è qui che il regista Claudio Bonivento ha diretto gli attori, le attrici impegnate nel film.

Claudia Gerini

La protagonista indaga per Ostia, parlando con i negozianti e i cittadini del posto, scopre e porta alla luce alcuni traffici di origine mafiosa, fino ad assistere in prima persona a una sparatoria avvenuta in strada di fronte alla propria abitazione.

A mano disarmata: il cast del film

A interpretare il ruolo della giornalista Federica Angeli è Claudia Gerini. “Mettersi nei panni di Federica Angeli è stato molto stimolante, ho tanti punti in comune con lei. E’ molto raro che si trovano personaggi con una vicenda così importanti da raccontare” ha raccontato l’attrice nel corso di un’intervista a L’aria che tira parlando del suo ruolo e del film.

Nel cast di A mano disarmata troviamo poi anche Francesco Pannofino, Mirko Frezza, Milena Mancini, Francesco Venditti, Maurizio Mattioli, Rodolfo Laganà, Daniele Monterosi, Massimo De Francovich, Nini Salerno, Gaetano Amato, Giorgio Gobbi, Emanuela Fanelli, Catena Fiorello e Diego Verdegiglio.

