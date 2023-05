Ecco quali sono le location di Il caso Pantani, il docu-film che indaga sulla morte del campione di ciclismo.

Marco Pantani è stato uno dei più forti ciclisti di tutti i tempi, una vera e propria leggenda dello sport italiano la cui carriera e la cui vita sono però finite troppo presto per ragioni ancora oscure: il 14 febbraio del 2004 il Pirata, così era soprannominata, fu trovato morto ufficialmente per overdose ma i sospetti che sia stato ucciso sono forti. Il caso Pantani è il docufilm che cerca di fare chiarezza sulla questione: è diretto da Domenico Ciolfi ed è uscito nel 2020. Vediamo allora quali sono le location de Il caso Pantani.

Il caso Pantani: le location del film

Il 14 febbraio 2004 Marco Pantani è stato rinvenuto morto in una stanza di un residence di Rimini. Da qui parte l’inchiesta raccontata nel docufilm e non è un caso che uno delle location principali di Il caso Pantani sia proprio la città romagnola: si può vedere il residence Le Rose, dove il Pirata è morto e l’ingresso della casa di Fabio Carlino al numero 77 di via Regina Elena, proprio di fronte al residence.

Marco Pantani

Un’altra location tra le più importanti del film è Madonna di Campiglio: possiamo vedere il Carlo Magno Hotel Spa & Resort in Trentino Alto Adige, in cui Marco Pantani riceve la notizia di essere stato estromesso dal Giro d’Italia, e l’Hotel Turing, dove vengono fatte le analisi al ciclista.

A Faenza si trova invece la villa che viene presentata come quella di Cesenatico in cui il ciclista abitava insieme alla famiglia. Tra i luoghi in cui è stato girato il film ci sono poi anche Bagnacavallo, Predappio, Cesenatico e Trento.

Il caso Pantani: il cast

A interpretare il ruolo di Marco Pantani sono stati tre diversi attori: Brenno Placido ha vestito i panni del campione di ciclismo a Madonna di Campiglio, quando fu fermato a poche tappe dalla fine del Giro d’Italia de 1999 per un presunto caso di doping.

Marco Palvetti lo ha interpretato invece nella fasi successiva, mentre Fabrizio Rongione ha vestito i panni del campione nell’ultima fase della sua vita.

Riproduzione riservata © 2023 - DG