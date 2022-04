Il rapper è stato attaccato dalla madre che ha smentito alcune dichiarazione che Blind ha fatto sull’Isola dei Famosi, ma a difenderlo arriva suo padre.

Blind è un concorrente dell’Isola dei Famosi e ai suoi compagni ha spesso parlato del rapporto conflittuale con la sua famiglia. La madre del rapper ha smentito attaccando suo figlio per le dichiarazioni fatte ma il padre viene in sua difesa. Parole molto dolci quelle del genitore verso Blind al quale augura di fare un bellissimo percorso nel reality.

Le dichiarazioni del padre di Blind

Ecco una foto di Blind all‘Isola dei Famosi

Come riporta Novella 2000, Blind aveva raccontato un episodio spiacevole legato alla sua famiglia: “Ricordo quando mia madre mi ha chiamato, con la voce affannata perché cardiopatica mentre mi diceva che mia sorella le aveva messo le mani addosso. Sono corso da lei subito, era in ospedale e ha avuto un altro infarto.”

La madre del rapper ha smentito tutto attaccando il figlio ma il padre è corso in suo aiuto: ” Mi ha fatto molto male quello che ho letto sul conto di mio figlio. Io conosco la mia ex compagna e penso che voglia cavalcare la situazione per suo interesse. […] Lui è un figlio dal cuore generoso. Al suo ritorno da XFactor ha aiutato chi poteva. È tornato ed è andato dalla mamma, dal fratellino. Ha portato il fratellino più piccolo a fare shopping a Milano. Ha avuto tanti amici, sempre in mezzo ai ragazzi. Sono certo che Franco, quando uscirà dall’Isola, se vorrà, chiarirà qualsiasi altro aspetto. Il nostro rispetto deve essere nel lasciarlo vivere con la massima serenità questa sua avventura.“

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG