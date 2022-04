La coppia di sposi spiega i motivi per cui hanno deciso di lasciarsi, il rapporto tra Antonio e Giorgia dopo la trasmissione è finito in modo definitivo.

L’esperimento sociale di Matrimonio a prima vista, non è andato a buon fine per Antonio e Giorgia. I due sono noti per essere l’unica coppia, o quasi, ad essere sopravvissuta al programma. Spente le luci dei riflettori però, distanza e quotidianità hanno contribuito alla loro rottura definitiva.

Le dichiarazioni degli ormai ex sposi

Antonio e Giorgia, in occasione di un’intervista a Vanity Fair dichiarano: “Purtroppo, dopo un periodo in cui ci siamo frequentati fuori dalle telecamere, io e Giorgia ci siamo resi conto che funzionavamo meglio come amici che come coppia. Quella fede al dito era spesso causa di litigi. È servito toglierla per riscoprire una Giorgia diversa: più piacevole, più serena e allegra”.

Lui spiega: “Ho le mie colpe in questa separazione: durante la nostra relazione ero troppo puntiglioso, forse egoista, mi ero spento e non le davo quello che meritava di avere. Ora abbiamo un rapporto ancora più bello di prima e, paradossalmente, ci sentiamo più di prima. Non passa giorno senza sentirla. Non abbiamo mai smesso di condividere la nostra quotidianità che ho sempre cercato con lei“.

I due hanno poi spiegato il motivo della fine del rapporto: “Ha influito esclusivamente la distanza, perché la nostra coppia era così spontanea come avete visto e, anche senza telecamere, andavamo molto d’accordo. Saremo stati codardi probabilmente ,ma la nostra storia non era al punto tale da permettere a nessuno dei due di lasciare il proprio “mondo” e trasferirsi dall’altro. E se fosse andata male anche dopo una convivenza? Avrei perso il lavoro, i sacrifici di una vita… probabilmente avrei avuto altre opportunità, non lo nego, ma sono dell’idea che per fare un passo del genere serva ancora più determinazione di quanta ne serva per sposare una sconosciuta“.

