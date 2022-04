I tifosi del Manchester United e del Liverpool hanno dedicato un applauso congiunto Cristiano Ronaldo dopo la morte del figlio.

I tifosi del Manchester United e del Liverpool hanno messo da parte la loro conflittualità per unirsi in un minuto di applausi – al settimo minuto della partita di Premier League – per mostrare il loro sostegno a Cristiano Ronaldo e alla sua famiglia dopo la morte del loro figlio.

Cristiano Ronaldo, applausi di vicinanza dai tifosi

Il campione e la compagna Georgina Rodriguez hanno rilasciato una dichiarazione congiunta lunedì sera per condividere la devastante notizia. Entrambe le squadre hanno indossato braccialetti neri durante la partita in segno di cordoglio per tutta la partita. Il video:

L’applauso è stato organizzato dai tifosi del Manchester United e del Liverpool e successivamente confermato ufficialmente dai club. Tutte e quattro le squadre di Anfield si sono alzate in piedi per applaudire per un intero minuto, accompagnate da “You’ll Never Walk Alone” inno dei tifosi di casa.

Cristiano Ronaldo

ll lutto della famiglia

Il calciatore e la compagna hanno condiviso con i fan la notizia con i fan e il mondo intero: Georgina aspettava due gemelli, un maschietto e una femminuccia.

Quando ha partorito, il bimbo non ce l’ha fatta: sono la bambina è riuscita a sopravvivere e – come hanno sottolineato gli stessi genitori – è lei che dà loro forza per affrontare questo tragico momento.

