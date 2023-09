Ecco quali sono le location di Il mio nome è Nessuno, il film diretto da Tonino Valerii e Sergio Leone con protagonista Terence Hill.

Sergio Leone è probabilmente il più famoso regista italiano di film western, forse non tutti sanno che nel corso della sua carriera ha diretto in un spaghetti-western anche Terence Hill (ma senza Bud Spencer). Il film in questione è Il mio nome è Nessuno, è uscito nelle sale cinematografiche nel 1973 e il regista è Tonino Valerii, ma Sergio Leone ha diretto alcune scene della pellicola (la colonna sonora è di Ennio Morricone). Vediamo allora quali sono le location di Il mio nome è Nessuno.

Il mio nome è Nessuno: le location del film

Il mio nome è Nessuno è stato girato tra gli Stati Uniti e la Spagna. Proprio il fatto che sia scelto anche il paese iberico per alcune riprese ha favorito la partecipazione di Sergio Leone, che nello stesso periodo era in Spagna per dirigere un altro suo film.

Terence Hill

Buona parte delle riprese sono state effettuate a Guadax e nei dintorni della cittadina spagnola. Negli Stati Uniti invece sono state girate le scene della miniera che è quella della città fantasma di Bodie, in California.

Il mio nome è Nessuno: il cast e la trama del film

Il mio nome è Nessuno è ambientato alla fine dell’800, quando l’era del Selvaggio West stava arrivando alla conclusione. Nessuno è un giovane pistolero che ha come idolo Jack Beauregard, un leggendario cacciatore di taglia che, ormai anziano, desidera rifugiarsi in Europa. Prima però, Nessuno, cerca di fargli vivere un’ultima impresa.

A interpretare il ruolo di Nessuno è Terence Hill mentre Jack Beauregard è impersonato da Henry Fonda. Nel cast del film troviamo poi Jean Martin, Piero Lulli, Mario Brega, Benito Stefanelli, Marc Mazza, Alexander Allerson, Reemus Peets e Antoine Saint-John.